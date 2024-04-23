Adıyaman Perre Uygulama Oteli Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürü Mehmet Sadık Doğan, Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Orhan Çelik, Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Temel, öğrenci ve veliler katıldı.

Programda konuşan Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müzik öğretmeni Mahir Arıca, bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını, her öğrencinin kendisi için bir sanat eseri olduğunu ifade ederek, “Onların performansını izlemek beni gururlandırıyor. Bu yarışmaya katılan bütün öğrencilerim zaten birincidir. Okul müdürümüzün destek ve güvenleri öğrencilerimizin müzikteki başarılarına önemli katkılarda sağlamaktadır. Bundan dolayı öğrencilerim ve şahsım adına okul müdürümüz Hakan Temel hocama çok teşekkür ediyorum” dedi.

Okul öğretmenleri Abdurrahman Toprak, Murat Güler, Hüsnü Bor, Esra Sevinç, Hülya Temel’in jüri olduğu “O Ses Perre” Ses yarışmasın finalinde 6 öğrenci yarıştı.

Birbirinden güzel performans sergileyen öğrencilerden 83 puan ile Nisanur Ulum 1. Olurken, 82 puan ile Azra Çelik 2. ve 81,6 puan ile Gonca Uyanık 3. oldu.

Yarışmanın ardından okul öğretmenleri tarafından depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için duygu dolu şarkılar seslendirildi.

Şarkıların ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri ve katılım belgeleri verildi.

Haber : Rahim Altun – Adıyaman/PHA

Kaynak : PHA