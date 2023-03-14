Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da binasında ağır hasar oluşan ilk radyolardan olan Radyo Tek Altınşehir Mahallesi'nde kurulan çadırda tekrardan yayın hayatına başladı.

30 yıllık arşivlerinin gittiğini ve çadırda tekrardan yayına başladıklarını belirten Radyo Tek Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Salahattin Alptekin,"Maraş merkezli depremden dolayı radyomuzun kurulu olduğu bina ağır hasarlı olduğu için şuan bulunduğumuz ortamda geçici olarak çadırda yayınımıza bugün itibariyle başladık. Kurtarabildiğimiz cihazları getirdik. Desteklerle beraber yayınımıza bugün itibariyle başladık kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyo ilk çöktüğünde 30 yıllık hatıralarımız gitti, arşivimiz gitti, emeklerimiz bir seferde boşa gitti. Şuanda ise yavaş yavaş ayağı kalkmaya çalışıyoruz."dedi.



Kaynak : PHA