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Ahmet Yasin G, mahkemece serbest kalırken, diğer 3 şahıs tutuklandı.

Emniyette sorguları tamamlanan şahıslar, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Şahısların yapılan ev aramalarında satışa hazır 2 paket toz esrar, 2 paket bonzai, hassas terazi ve paketleme malzemeleri ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeleri temin ettikleri Cafer M. ve Ufuk E. isimli şahıslar da yakalandı.

İddiaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kahta ilçesinde yapılan operasyonda elektrikli bisiklet üzerinde yakalanan Aydın G. ve Ahmet Yasin G. isimli şahıslardan 14 paket bonzai , 6 paket toz esrar, satışa hazır toplam 20 paket uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

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