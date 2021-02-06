Alınan bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Siteler Mahallesi’nde meydana geldi.

Emine D. idaresindeki 02 ABG 775 plakalı otomobil ile Yunus K.'nin kullandığı 02 AAJ 773 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Yunus ile motosiklette bulunan Hatice ve Aleyna K.yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: pha

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