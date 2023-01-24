Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın göreve başlamasından sonra sosyal ve çevresel projelere büyük ağırlık veren Adıyaman Belediyesi, şehrin kuzey batı kısmında yeni ve büyük bir parkın daha çalışmalarına başladı.

Karapınar ve Yeni Sanayi Mahallesi sınırında bulunan Akkonutlar Kavşağı civarında yer alan 30 bin metrekarelik alanda başlatılan 'Koru Park' çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, sorumlulardan proje hakkında bilgiler aldı.

İçerisinde kamelyalar, yürüyüş yolu, bisiklet yolu, çocuk oyun grupları ile fitness ve spor alanlarının bulunacağı Koru Parkın 3'te 2'lik kısmına sadece ağaç dikileceğini söyleyen yetkililer, parkın yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete sunulacağını söyledi.

