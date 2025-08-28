Adıyaman’da son günlerde kamuoyunu meşgul eden kilise ruhsatı meselesi ile ilgili olarak Adıyaman Belediyesi sessizliğini bozdu. Belediyeden yapılan açıklamada, söz konusu yapının “Diyarbakır Protestan Kilisesi” tarafından 28.12.2023 tarihinde yapılan başvuru üzerine MESKEN RUHSATI aldığı belirtildi.

Bu açıklama ile birlikte tartışmaların odağı olan inşaatın niteliği ve ruhsatlandırma süreci kısmen aydınlatılmış olsa da, vatandaşların aklındaki soru işaretleri bitmiş değil. Özellikle ruhsatın hangi tarihte verildiği, başvurudan ne kadar süre sonra onaylandığı ve bu süreçte hangi kriterlerin dikkate alındığı merak konusu olmaya devam ediyor.

Kamuoyunun Beklentisi: Şeffaflık

Adıyaman halkı, özellikle deprem sonrası hassasiyetlerin yoğun olduğu bu dönemde şehirde yapılacak her türlü imar ve ruhsat işleminde şeffaflık bekliyor. Belediyeden gelen açıklama bir adım olarak görülse de, sürecin tüm detaylarıyla paylaşılması gerektiği dile getiriliyor. Çünkü, resmi belgeler üzerinden yapılacak net bilgilendirmeler hem söylentilerin önünü kesecek hem de toplumsal huzuru pekiştirecektir.

Tepkiler ve Sorular

Vatandaşların sıkça dile getirdiği sorular arasında şunlar öne çıkıyor:

Ruhsat hangi tarihte düzenlenmiştir?

Mesken ruhsatı verilen bu yapı ileride ibadethane olarak kullanılacak mıdır?

Ruhsat sürecinde ilgili kurumlar arasında görüş ve onay trafiği nasıl ilerlemiştir?

Adıyaman Belediyesi’nin yaptığı açıklama önemli olsa da, konunun tüm yönleriyle aydınlatılması bekleniyor. Zira şehirde “bir kilise değil, altı kilise birden yapılıyor” iddialarının dolaştığı bir dönemde, resmi ağızdan gelecek kesin bilgiler hem dedikodulara son verecek hem de toplumsal hassasiyetlere karşı sorumluluk bilincini ortaya koyacaktır.

Adıyaman halkı şimdi gözünü belediyeye çevirmiş durumda…