Alınan bilgiye göre, Gölbaşı ilçe merkezindeki Mimar Sinan Mahallesinde yaşayan 65 yaşındaki Nuriye Parmaksız’dan 4 Ocaktan bu yana haber alınamadı.

Parmaksız’a bir türlü ulaşamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Ekiplerce yapılan güvenlik kameraları incelemelerinde Parmaksız’ın en son Harmanlı Beldesi ve Gölbaşı-Malatya kara yolunda görüldüğü tespit edildi.

Bunun üzerine Harmanlı Beldesi yakınlarında Parmaksız’ın suya düşme ihtimali üzerine suda arama çalışması başlatıldı.

Dalgıçların suda diğer ekiplerin ise karada yaptığı aramalara havanın kararması üzerine ara verilirken, yarın arama çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

Kaynak : PHA