Alınan bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarı Çöplü Köyünde yapımı devam eden konutların inşaat alanında çalışan işçiler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine taş, sopa, odun ve demir şişlerle saldırdı.

Diğer işçilerin araya girmesiyle son bulan kavgada 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kavgaya karışan işçileri tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak : PHA