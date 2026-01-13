6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen İndere Konutları yakınında, Ahmet Hoca Köyü mevkiinde ortaya çıkan yaban domuzu sürüsü, Perre Haber Ajansı doğa muhabirleri tarafından dronla görüntülendi.

Dronla takip edilirken görüntülendiler

Perre Haber Ajansı adına çekimleri gerçekleştiren Ferit Gölgül, yaban domuzu sürüsünü dronla takip etti. Görüntülerde, sürünün düzenini bozmadan ilerlediği, ancak drondan ürkerek hızla bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı anlar yer aldı. Yaban domuzlarının zaman zaman ağaç altlarına saklanarak yön değiştirdiği de kameralara yansıdı.

Kar örtüsünün beslenmeyi zorlaştırdığı bölgede kaydedilen görüntüler, yaban hayvanlarının kış şartlarında yaşadığı zorlukları bir kez daha gözler önüne serdi. Dronla çekilen görüntüler, yaban domuzlarının doğal yaşamla yerleşim alanları arasındaki mesafenin olumsuz hava koşulları nedeniyle nasıl daraldığını ortaya koydu.

Yetkililer, yoğun kış şartlarında yabani hayvanların yerleşim alanlarına yaklaşabileceğine dikkat çekerken, vatandaşların bu tür durumlarda hayvanlara yaklaşmamaları ve ilgili kurumlara bilgi vermeleri gerektiğini belirtiyor.

Kaynak : PERRE