Alınan bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi.

Güneykaş köyü yakınlarında Ahmet Gültekin idaresindeki 19 DL 454 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Ali S.,, yönetimindeki 34 DFF340 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Ahmet Gültekin olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Ali S., ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi ve Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden kamyonet sürücüsü Ahmet Gültekin'in cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA