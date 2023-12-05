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İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 81 vilayetinde yürütülen operasyonlar kapsamında Adıyaman'da da istihbarat çalışmaları ile operasyonlara devam ediliyor.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca halkın huzur ve güvenliği için aralıksız devam eden çalışmalar devam ediyor. 04 Aralık 2023 tarihinde yapılan Jandarma istihbari çalışmalarda, N.P. isimli şüpheli şahsın aracında durduruldu. Araçta yapılan arama sonucu 56,68 gram metamfetamin ele geçirildi. Suç ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda şüpheli şahsın ikametinde de arama yapıldı. Şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada, 1 adet kurusıkı tabanca ve 51 adet kurusıkı tabanca mermisi, 1 adet hassas terazi ile 1 adet muşta ve muhtelif tabanca parçaları ele geçirildi. Şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilirken, konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak : PHA