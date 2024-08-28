Edinilen bilgiye göre, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Ş.Ç. isimli bir kişi, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan battı çıktı köprüsünün korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayı fark eden polis ekipleri, şahsın bir anlık dalgınlığından yararlanarak müdahalede bulundu. Kollarından yakalanan Ş.Ç., diğer polis memurlarının da yardımıyla kollarından ve ayaklarından tutularak güvenli bir şekilde yol kenarına alındı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ş.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak : PHA