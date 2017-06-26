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Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yaralılar. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kazada sürücüler ile Dilfuroz Yalçın yaralandı.

Semih Sıtkı Baltac yönetimindeki 23 AY 870 plakalı otomobil ile Ali Yalçın'ın kullandığı 31 YH 161 plakalı otomobil Karayolları Kavşağı'nda çarpıştı.

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