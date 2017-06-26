Kaza, gece saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.
Semih Sıtkı Baltac yönetimindeki 23 AY 870 plakalı otomobil ile Ali Yalçın'ın kullandığı 31 YH 161 plakalı otomobil Karayolları Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Dilfuroz Yalçın yaralandı.
Yaralılar. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Kaynak : PHA
Haberin Videosu :
Kaynak: pha