Tahmini Okuma Süresi: dakika

Gölbaşı ilçesinde, çeşitli adres ve işyerlerine girerek, 1 ruhsatlı tüfek, 1 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 500 sigara, 15 halka sucuk ve motosiklet çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Görgü tanıkların ifadesine başvuran polis ekipleri şüphelinin C.U., olduğu belirlendi. Polisler tarafından C.U'nin adresine yapılan baskında çaldıkları malzemelerle birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulamasının ardından mahkemeye sevk edildi. Polis ekipleri tarafından çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Kaynak : PHA