Adıyaman Valiliği tarafından düzenlenen halk buluşmaları kapsamında, toplumun her kesiminden vatandaşlar Valilik makamında ağırlanmaya devam ediyor. Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, her hafta Salı günleri gerçekleştirilen buluşmalarda vatandaşların talep, öneri ve sorunları birebir dinlemeye devam ediyor.

Vali Osman Varol, halk buluşmalarında iletilen taleplerin titizlikle kayıt altına alınmasını sağlayarak, vatandaşların başvurularının değerlendirilmesi amacıyla ilgili kurumlara gerekli çalışmaların ivedilikle başlatılması yönünde talimat verdi.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen halk buluşmalarında, köy ve mahallelerden gelen vatandaşlar görüşlerini doğrudan iletme imkânı buluyor. Görüşmelerde kamu hizmetlerine ilişkin talepler, sosyal konular ve yerel sorunlar ele alınıyor.

Adıyaman Valiliği tarafından yürütülen halk buluşmalarının, vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda düzenli olarak sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak : PERRE