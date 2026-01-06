Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca aranan şahısların yakalanması, vatandaşların esenliğinin sağlanması ve kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yapılan çalışmalarla birlikte, topluma risk oluşturabilecek, suç işleme potansiyeli bulunan şahıslara karşı yürütülen faaliyetlerle suçun önlenmesi ve caydırıcılığın artırılması hedeflendi.

Bu kapsamda il genelinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik bilinçlendirme çalışmalarına da ağırlık verildi. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 248 bilgilendirme faaliyetinde toplam 7 bin 620 kişiye ulaşıldı. Faaliyetlerde NARKO İHBAR, UYUMA Projesi ve NARVAS Projesi hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, toplumun her kesimini kapsayan bu çalışmalarla hem suçla mücadelede etkinliğin artırıldığını hem de vatandaşların bilinç düzeyinin yükseltildiğini ifade edildi.

Yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kaynak : PERRE