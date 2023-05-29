Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen dağıtım etkinliğine Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, ilçe müdürleri ve çiftçiler katıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden etkilenen iller arasında en çok yıkıma neden olan Adıyaman'ın Gölbaşı ve Tut ilçesinde 80 üreticiye FAO ve Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde besi yemi dağıtıldı. "Depremden Etkilenen Kırsal Alandaki Üreticilerin Gelir Kaynaklarının Korunması" projesi kapsamında ilçelerdeki çiftçilere 41 bin 600 kilo besi yemi arpa ezmesi dağıtımı gerçekleştirildi.



Kaynak : PHA