Adıyaman’da bağımlılık ile mücadelede kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve ilgili kurumlar tarafından uyuşturucu ile mücadele konusunda yürütülen faaliyet ve çalışmalar ile alınan önlemler değerlendirildi.

Vali Aykut Pekmez Başkanlığında valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve uyuşturucu ile mücadelede görevli kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve personeli katıldı.

Gerçekleşen toplantıda bir önceki toplantıda alınan kararların gözden geçirilip değerlendirilmesinin ardından, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Mustafa Kutlu tarafından bağımlılık ile mücadele konusunda 2018 yılında kamu kurumlarının yaptıkları çalışma ve faaliyetler ile 2019 yılında alınacak koruyucu ve önleyici tedbirler ile yapılması gereken çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirildi. Kardelen İzcilik, Spor ve Gençlik Derneği Başkanı Dr. Hüseyin Şen ise, derneğin madde bağımlısı çocuklara yönelik yaptıkları önleyici ve rehabilite edici faaliyet ve çalışmalarını içeren bir sunum yaptı. Kamu kurumlarının çalışmalarını içeren slayt sunumunun ardından konuşan Vali Aykut Pekmez, “Adıyaman’da kamu kurumlarının ortak çalışmaları ve gayretleri ile bağımlılık yapan maddelerle mücadele büyük bir kararlılıkla sürdürülmektedir. Madde bağımlılığı tüm insanlığı özellikle gençleri ve çocukları ciddi manada tehdit eden toplumsal bir sorundur. Gençlerimizi ve çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan, bağımlılık yapıcı maddelerden korunması amacıyla uyuşturucu kullanımını tamamıyla bitirene kadar mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Uyuşturucu illetinin tamamen çözülmesi noktasında tüm kurumların koordineli bir şekilde çalışması gerekmektedir” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Toplantı sonunda, kurum müdürleri bağımlılık sorunu ve bu sorunun çözümü konusunda yapılabileceklere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak, bağımlılık yapıcı maddeler ve bağımlılıkla mücadele kapsamında kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.