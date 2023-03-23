Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin vurduğu Adıyaman'da 70 noktada okunan ezanın ardından depremzedeler iftarını dualarla açtı.

İftar öncesi depremzedeler ile sohbet eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan,"Ramazan ayını bu iftar anlarını bölüşerek, paylaşarak ciddi anlamda onların dertlerine, acılarını paylaşma duygusuyla buradayız."dedi.

Unutulmaması gereken bir husus tevazu ve paylaşmak olduğunu hatırlatan Bakan Yardımcısı Demircan, şunları söyledi:

"Ramazan ayının ilk iftar yemeğini birlikte idrak ediyoruz. Elbette Türkiye'nin dört bir tarafından gelen kardeşimiz burada Adıyamanlılarla birlikte bu Ramazan ayını bu iftar anlarını bölüşerek, paylaşarak ciddi anlamda onların dertlerine, acılarını paylaşma duygusuyla buradayız. İnşallah bir ay boyunca 70 ayrı noktada sivil toplum örgütlerimizle, belediyelerimizle Adıyaman'ın her tarafında bu sofralarda birlikte olmaya gayret edeceğiz. Unutmamamız gereken bir husus varsa tevazu ve paylaşmaktır. İşte Ramazan ayı tamda bize bunu anlatıyor. Bu sofraların ruhu bu anlamda her yerin dolduğunu görüyoruz inşallah Ramazan ayının bu hareketliliği bundan sonra Adıyaman'ımızda şehrin hareketlenmesine, insanların bir araya gelmesine böylelikle bu mutluluğu bu anlara dönüştürerek güzel bir sinerjiye aracılık etmiş oluyoruz."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve beraberindekiler iftar programında vatandaşlarla birlikte okunan ezanın ardından iftarlarını açtılar.



Kaynak : PHA