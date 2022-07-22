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YKS Adıyaman birincisi Seren Esmer, ödüllendirildi

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları sonrasında sayısal puan türünde 550,75 puan alarak il birincisi ve Türkiye 126’ncısı olan Seren Esmer’i ödüllendirdi.

22 Temmuz 2022 Cuma 15:02
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YKS Adıyaman birincisi Seren Esmer, ödüllendirildi

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları sonrasında sayısal puan türünde 550,75 puan alarak il birincisi ve Türkiye 126’ncısı olan Seren Esmer’i ödüllendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı’yı ziyaret eden Adıyaman Fen Lisesi Öğrencisi Seren Esmer’e Okul Müdürü Muharrem Aytekin, okul idarecileri ile Esmer Ailesi eşlik etti. Başarılı öğrenciyi tebrik eden Müdür Aşcı, Adıyaman birinciliğine uzanan çalışmaları ve geleceğe dair planları hakkında bir süre sohbet etti.

Bakanlığın ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra öğrenciler için hazırladığı ve ücretsiz dağıttığı yardımcı kaynak kitapların başarı için yeterli olduğunu ifade eden Müdür Aşcı, “Bakanımız Mahmut Özer öncülüğünde eğitimde başarının arttırılması için birçok projeyi hayata geçirdi. Seren kızımızın hiçbir özel destek almadan sadece devletimizin öğrenciler için sağladığı imkanlardan faydalanarak bu başarıyı elde etmesi tüm öğrencilerimiz için örnek teşkil etmektedir. Ben Seren Esmer kızımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Özel kurslara gitmediğini ve özel ders almadığını belirten Seren Esmer ise ev ortamında çalışma ortamı oluşturması, düzenli ders çalışması ve okulda verilen dersleri iyi dinleyerek, azmetmesi sayesinde başarıya ulaştığını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, ziyaret sonrasında Türkiye’de derece yapan ve il birincisi olan Seren Esmer’e çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: iha
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