Vali Mahmut Çuhadar’ın Kurban Bayramı mesajı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, “Aziz milletimizi manevi iklimiyle saran, ortak bir ruhla kaynaştıran ve kucaklaştıran bir Kurban Bayramı’na daha erişmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Vali Mahmut Çuhadar yayımladığı mesajında, “Şüphesiz kestiğimiz kurbanlar insani duygularımızı derinleştirmekte, merhamet duygularımızı harekete geçirmekte, kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızın farkına varmamızı sağlamaktadır.

Aziz milletimizin mayasında bulunan yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzide örneklerinin yaşandığı bayramlar; yoksulun, yetimin, düşkünün korunup kollandığı, kırgınlıkların yerini sevgi ve barışın aldığı, kin ve nefretin ortadan kalktığı müstesna günlerdir.

Bu bakımdan bayramın manevi ikliminin tüm gönüllere, hanelere, şehrimize, ülkemize ve İslam dünyasına huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum.

Bayram süresince, siz değerli Adıyamanlı hemşerilerimizin, bayramını rahat ve huzurlu bir şekilde geçirebilmesi için Valiliğimizce gerekli olan her türlü tedbir ve önlemler ilgili kurum ve kuruluşlarımızla koordineli bir şekilde alınmıştır.

Ayrıca Bayram vesilesiyle seyahate çıkacak hemşerilerimden istirhamım, trafik kurallarına uymaları, yorgun ve uykusuz bir şekilde seyahat etmemeleri, özellikle hız kurallarına azami derecede riayet etmeleridir. Bayram sevincimizi matem havasına büründürmemek için bu konuda lütfen hepimiz üzerimize düşeni yapalım.

Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramı’nın ülkemize, milletimize huzur getirmesini temenni ediyor, ülkesi ve vatanı için canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anarken, hizmet etmekten onur ve mutluluk duyduğum siz değerli Adıyamanlı hemşerilerimin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

iha