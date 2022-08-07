Galeriler Yazarlar
Adıyaman 38
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.750,49
ALTIN
1.022,97
DOLAR
17,91
STERLİN
21,64
EURO
18,25

Vali Çuhadar, ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya geldi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, ihtiyaç sahipleri aileleri evlerinde ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

07 Ağustos 2022 Pazar 14:03
6 Okunma
Vali Çuhadar, ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya geldi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, ihtiyaç sahipleri aileleri evlerinde ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

İhtiyaç sahibi vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Vali Mahmut Çuhadar, bu hafta sonu da eşi Serinay Çuhadar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Şimşek’le birlikte ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret etti.

Vali Mahmut Çuhadar, hane ziyaretleri çerçevesinde eşi Serinay Çuhadar’la birlikte Bağcı, Bozkurt ve Taş ailelerinin evlerine misafir oldu.

Vali Çuhadar, ziyaret programı çerçevesinde ilk olarak Adıyaman merkez Fatih mahallesinde 2 engelli çocuğu bulunan ve evde bakım hizmetlerinden faydalanan Bağcı ailesini ziyaret etti.

Bağcı ailesinin engelli çocuklarıyla yakından ilgilenen Vali Mahmut Çuhadar, aileyle sohbet ederek herhangi bir ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını sordu. Vali Mahmut Çuhadar, daha sonra engelli Erhan Bozkurt’u evinde ziyaret ederek, ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, daha sonra Varlık Mahallesinde 6 çocuğuyla ikamet eden Taş ailesinin konuğu oldu. Aileyle bir süre sohbet eden Vali Mahmut Çuhadar, ailenin ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması noktasında ilgililere gerekli talimatları verdi.

Her daim ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduğunu belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Her zaman olduğu gibi bugünde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Hepsinin ayrı ayrı hikayesi var. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız hiçbir zaman kendini yalnız hissetmesin, devletimizin şefkatli eli her daim kendilerine uzanacaktır. Bizler, bugüne kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduğumuz gibi, bundan sonra da onların mağduriyetlerini gidermek ve Adıyaman’ı daha yaşanılabilir huzurlu bir kent haline getirmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çünkü onlar ne kadar rahat ve huzurlu olursa bizlerde bu şehrin yöneticileri olarak o kadar rahat ve huzurlu oluruz. Bugün olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine misafir olmaya, sıkıntılarına çözüm bulmaya ve dertleriyle hemhal olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 07.08.2022 14:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altyapı çalışmaları tamamlanan Şevenk Yolu trafiğe açılıyor
Altyapı çalışmaları tamamlanan Şevenk Yolu trafiğe açılıyor
Bahçecik Mahallesinde sokak sineması nostaljisi yaşandı
Bahçecik Mahallesinde sokak sineması nostaljisi yaşandı
Mağdur ailenin evi baştan aşağı yenilenecek
Mağdur ailenin evi baştan aşağı yenilenecek
Tarihi Tuz Hanında harfane geceleri başladı
Tarihi Tuz Hanında harfane geceleri başladı
Dağ keçisi avlayan 2 şahsa 507 bin 800 TL ceza
Dağ keçisi avlayan 2 şahsa 507 bin 800 TL ceza
Bir anlık dikkatsizlik kazaya neden oldu
Bir anlık dikkatsizlik kazaya neden oldu
Pencerede takılı kalan güvercin kurtarıldı
Pencerede takılı kalan güvercin kurtarıldı
Milletvekili Aydın, köy ve mezralarda yatırımları inceledi
Milletvekili Aydın, köy ve mezralarda yatırımları inceledi
Ağaçtan düşerek ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti
Ağaçtan düşerek ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti
Adliye önünde kavga: 1 yaralı, 4 gözaltı
Adliye önünde kavga: 1 yaralı, 4 gözaltı
Adıyaman’da 76 kaçak göçmen yakalandı
Adıyaman’da 76 kaçak göçmen yakalandı
Turanlı: “Belediyede çalışan memurlara haklarını teslim ettik”
Turanlı: “Belediyede çalışan memurlara haklarını teslim ettik”
Dolandırıldığını iddia ederek köprüden atlamak istedi
Dolandırıldığını iddia ederek köprüden atlamak istedi
Su içemeye gelen dağ keçileri görüntülendi
Su içemeye gelen dağ keçileri görüntülendi
Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı
Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı
CHP’li milletvekilleri sorunları vatandaşlardan dinledi
CHP’li milletvekilleri sorunları vatandaşlardan dinledi
Kılınç, Bahçecik Mahallesindeki kadınlarla bir araya geldi
Kılınç, Bahçecik Mahallesindeki kadınlarla bir araya geldi
Gürlevik İçme Suyu İsale Hattı projesinde sona geliniyor
Gürlevik İçme Suyu İsale Hattı projesinde sona geliniyor
Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışması yapıldı
Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışması yapıldı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Adıyaman’ın sorunlarını dile getirdi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Adıyaman’ın sorunlarını dile getirdi
Odunluk yangını korkuttu
Odunluk yangını korkuttu
Yemişen Deresindeki yılanlar paniğe neden oluyor
Yemişen Deresindeki yılanlar paniğe neden oluyor
Yaşlı çiftin evi belediye tarafından temizlendi
Yaşlı çiftin evi belediye tarafından temizlendi
Seyir halindeki otomobil alev aldı
Seyir halindeki otomobil alev aldı
ASGEM’de elektrik ve mobilya kursu açıldı
ASGEM’de elektrik ve mobilya kursu açıldı
Vali Çuhadar, Kur’an kurslarında öğrencilerle bir araya geldi
Vali Çuhadar, Kur’an kurslarında öğrencilerle bir araya geldi
Kedinin ağzından alınan baykuş doğaya bırakıldı
Kedinin ağzından alınan baykuş doğaya bırakıldı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Muhtarlar Federasyonu’ndan Başkan Turanlı’ya plaket
Muhtarlar Federasyonu’ndan Başkan Turanlı’ya plaket
Çıkmaz sokaklar bir bir trafiğe açılıyor
Çıkmaz sokaklar bir bir trafiğe açılıyor

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim