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Tarihi Tuz Hanında harfane geceleri başladı

Taş mimarisi, kapıları ve duvarlarındaki ahşap süsleme ile günün şartlarına uygun bir şekilde restore edilen ve Vilayetler Evi tarafından işletilerek vatandaşların hizmetine sunulan 200 yıllık Tarihi Tuz Hanında harfane geceleri başladı.

07 Ağustos 2022 Pazar 13:28
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Tarihi Tuz Hanında harfane geceleri başladı

Taş mimarisi, kapıları ve duvarlarındaki ahşap süsleme ile günün şartlarına uygun bir şekilde restore edilen ve Vilayetler Evi tarafından işletilerek vatandaşların hizmetine sunulan 200 yıllık Tarihi Tuz Hanında harfane geceleri başladı.

Kökeni ahilik dönemine dayanan ve kentin kadim kültüründe önemli bir gelenek olarak yer alan harfane geceleri Tarihi Tuz hanında haftanın Cuma günleri yapılacak.

Tarihi Tuz Hanında sahne alan Adıyaman Harfhane ekibi sunduğu müzik ziyafeti ile davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Sazlı sözlü devam eden gecede, halk müziğinin yanı sıra Şanlıurfa ve Adıyaman yöresine ait birbirinden güzel türküler seslendiren harfane ekibi büyük alkış aldı.

Tuz Hanında düzenlenen harfane gecesi programına Vali Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, bazı kurum amirleri ile otel müşterileri katıldı.

Kentin tarihi mirasında önemli bir yer tutan Tarihi Tuz Hanının uzun bir restorasyon sürecinden sonra vatandaşların hizmetine sunulduğunu ve Vilayetler Evi tarafından işletildiğini kaydeden Vali Mahmut Çuhadar, “Otelimiz Vilayetler Evi tarafından şu anda butik otel tarzında işletiliyor. Zaman zaman bu mekan Adıyamanlı vatandaşlarımıza kapalımı şeklinde eleştiriler alıyoruz. Tuz Hanı Adıyamanlı vatandaşlarımıza kesinlikle kapalı değil vatandaşımızın hizmetindedir. Bugünde tarihi Tuz Hanında Adıyaman’ın kadim kültüründe var olan harfane gecelerini başlattık. Harfane programlarını şimdilik haftada bir gün Cuma akşamları yapıyoruz. Gelecek olan talebe göre bu etkinlik belki haftanın yedi gününe bile yayılabilir. Şanlıurfa’nın sıra geceleri olduğu gibi Adıyaman’ın da kadim kültüründe var olan harfane geceleri var. Bu gece harfane ekibinin sazı ve sözü eşliğinde çiğköftenin sohbetle tatlandığı güzel bir gece oldu. İleriki günlerde bu talebin artacağını düşünüyoruz. İnşallah Tuz Hanını her yönüyle Adıyamanlı vatandaşlarımızın hizmetine daha güzel bir şekilde sunacağız. Burası tarihi bir mekan gece gündüz vatandaşımızın hizmetine açık bir mekândır. Bu güzel mekanın Adıyaman turizmi için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise, “Burası 200 yıllık bir geçmişi olan bir mekândı. Harabeye dönüşen bu mekanı çok şükür tadilattan geçirerek ayağa kaldırdık ve Adıyaman’ın tarihine yakışır güzel bir konaklama mekânına dönüştürdük. Son derece otantik bir tarzda yapıldı. Tarihe verdiğimizin değerin bir göstergesi olarak o dokusunu bozmadan günümüz şartlarına uygun modern bir restorasyon sürecinden geçildi. Şu anda burası konaklamaya açılmış ve Adıyamanlı vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Bugün harfane gecelerinin başlamasıyla birlikte bu mekanın biraz daha tanıtımı yapılmış oldu. Bugün harfane ekibimizin sunduğu müzik ziyafeti ile hem kulaklarımızın pası silindi hem de Adıyaman’ın kadim geleneğinde var olan harfane kültürünü de yaşatmış olduk. Bu tarihi mekanın tekrar ayağa kaldırılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulması noktasında emeği geçen İçişleri Bakanlığımıza, valimize ve il özel idaremize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 07.08.2022 14:26
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