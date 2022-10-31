Şüpheli araçtan uyuşturucu ele geçirdi

Adıyaman’da, jandarma ekiplerince durumundan şüphelenilerek ‘Leydi’ isimli narkotik köpeğince aratılan araçta uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Akpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yol uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde durumundan şüphelenilen bir araç, ‘Leydi’ isimli hassas burunlu narkotik köpeğince aratıldı. Yapılan incelemelerde aracın teyp kısmı içerisine gizlenmiş 40 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Araç sürücüsü H.İ.G., ile araçta bulunan C.G., ve R.G., gözaltına alındı. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken konuyla ilgili gözaltına alınan 3 şahıs ise ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

iha