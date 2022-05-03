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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

03 Mayıs 2022 Salı 18:39
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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Suvarlı Beldesi Çorak Yol ayrımında Muhammed Eryılmaz idaresindeki 26 KS 023 plakalı otomobil ile Ömer Yılmaz idaresindeki 31 RG 518 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Murat Eryılmaz ile motosiklette bulunan Ömer Yılmaz yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
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