Galeriler Yazarlar
Adıyaman 30
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.458,03
ALTIN
1.030,69
DOLAR
18,58
STERLİN
21,27
EURO
18,54

Milletvekili Tutdere, sorunları yerinde tespit ediyor

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Sincik’e bağlı köyleri tek tek gezerek köylülerin yaşadığı sorunları dinledi.

04 Ekim 2022 Salı 15:30
15 Okunma
Milletvekili Tutdere, sorunları yerinde tespit ediyor

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Sincik’e bağlı köyleri tek tek gezerek köylülerin yaşadığı sorunları dinledi.

Milletvekili Tutdere, Sincik ilçesine bağlı Pınarbaşı, Subaşı, Taşkale, Çat, Çatbahçe, Çamdere, Söğütlübahçe köyleriyle Mahmutoğlu mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyaretlere CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, CHP Sincik İlçe Başkanı Mustafa Şahin ve parti yöneticileri katıldı.

Köy ziyaretleri sırasında köylerde yaşanan sorunları tek tek dinleyen Milletvekili Tutdere, Recep İçme Suyu, Adıyaman-Sincik Arıkonak Göleti ve Sulaması ve deprem konutları başta olmak üzere Sinciklilerin dört gözle beklediği yatırımların bir an önce hayata geçirilmesi talebini tekrar dile getirdi.

Sincik’te yaşayan vatandaşların sorunlarını dile getiren Milletvekili Tutdere, “Samsat, Kahta, Sincik, Çelikhan ilçelerimize bağlı 170 yerleşim biriminin içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını karşılayacak, bölgemiz için hayati öneme sahip Recep İçme Suyu projesinin biran önce yapılması gerekiyor. Ayrıca, 2017 yılında ihaleye çıkılan ve 450 günde bitirileceği ifade edilen Adıyaman- Sincik Arıkonak Göleti ve Sulaması projesi aradan 5 yıl geçmesine rağmen hala bitirilemedi. AK Partiye her dönem en çok desteği veren, bir dönem şampiyon ilan edilen Sincik yatırım konusunda ne yazık ki sonuncu sırada. Sinciklileri doğalgaza kavuşturacaklarını vurgulayan iktidar temsilcilerini daha somut adımlar atmaya davet ediyoruz. Kış geldi, kapıya dayandı Sincikliler bu kış doğalgaza erişmek istiyor, somut adım bekliyorlar. Yıllardır konteynerlerde yaşamaya mahkum edilen depremzedelerimiz artık konutlarına kavuşmak istiyor. Ziyaret ettiğimiz köylerimizde artan girdi maliyetleri nedeniyle üretimin durma noktasına geldiğini, gençlerin işsizlik nedeniyle büyükşehirlere göç ettiğini, köyde kalanların ise geçinebilmek için tek umudu gurbette çalışan gençleri. Özellikle dağlık arazi üzerine kurulu olan Taşkale ve Çat köylerindeki okullar kapalı durumda. Köylerde yaşayan evlatlarımız taşımalı eğitimden bile mahrum durumdalar. Sincikte yaşayan öğrencilerimiz eğitim-öğretim hayatlarını sürdürebilmek için acil olarak çözüm bekliyorlar. Yıllardır yatırımlardan mahrum bırakılan, göstermelik birkaç işle oyalanmaya çalışılan Hemşehrilerimize söz verdik. Allah’ın izni ve onların desteğiyle iktidara geldiğimizde Sincik’i ve Sinciklileri hak ettikleri hizmetlerle buluşturacağız” diye konuştu.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılınç, Adıyaman için bir çok projelerinin olduğunu söyledi
Kılınç, Adıyaman için bir çok projelerinin olduğunu söyledi
Mansur Yavaş, Adıyaman’da esnafı ziyaret etti
Mansur Yavaş, Adıyaman’da esnafı ziyaret etti
Adıyaman polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Adıyaman polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Kıbrıs Gazisi Mehmet Alptekin’e son görev
Kıbrıs Gazisi Mehmet Alptekin’e son görev
Suçlular asayiş şube polislerinden kaçamıyor
Suçlular asayiş şube polislerinden kaçamıyor
Çalıntı motosikleti Yunus polisleri buldu
Çalıntı motosikleti Yunus polisleri buldu
devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
Adıyaman’da yakalanan zehir taciri tutuklandı
Adıyaman’da yakalanan zehir taciri tutuklandı
Amatör Spor Haftası tören ile başladı
Amatör Spor Haftası tören ile başladı
Müdür Aşcı, köy okullarını inceledi
Müdür Aşcı, köy okullarını inceledi
Tekstil firmalarına “Çırakbul web” uygulamasının tanıtımı yapıldı
Tekstil firmalarına “Çırakbul web” uygulamasının tanıtımı yapıldı
Bataklığa saplanan inek kurtarıldı
Bataklığa saplanan inek kurtarıldı
Eskrim epe şampiyonları madalyalarını aldı
Eskrim epe şampiyonları madalyalarını aldı
Çat Barajı tünel inşaatı yeniden başladı
Çat Barajı tünel inşaatı yeniden başladı
Adıyaman’da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği
Adıyaman’da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği
İl Genel Meclisinden ‘Tekstil Kent’ Projesine destek
İl Genel Meclisinden ‘Tekstil Kent’ Projesine destek
Adıyaman Ticaret Borsası Genel Kurulu gerçekleşti
Adıyaman Ticaret Borsası Genel Kurulu gerçekleşti
Osmaniye’den gelip Adıyaman’da dilenen 15 şahıs yakalandı
Osmaniye’den gelip Adıyaman’da dilenen 15 şahıs yakalandı
Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı
Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı
Banka güvenlik görevlisine saldıran 3 şahıs tutuklandı
Banka güvenlik görevlisine saldıran 3 şahıs tutuklandı
Park halindeki otomobile ateş edildi
Park halindeki otomobile ateş edildi
Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Uyuşturucuyla yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı
Uyuşturucuyla yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı
Adıyaman hayvan pazarına giden yol genişletiliyor
Adıyaman hayvan pazarına giden yol genişletiliyor
2. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı açılış töreni yapıldı
2. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı açılış töreni yapıldı
Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürü Baysal oldu
Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürü Baysal oldu
Hafif ticari araçlar çarpıştı: 2yaralı
Hafif ticari araçlar çarpıştı: 2yaralı
Aysel Erdemoğlu Anadolu Fen Lisesi açıldı
Aysel Erdemoğlu Anadolu Fen Lisesi açıldı
Besni’de Merinos Haci Mustafa Rabuş Camii ibadete açıldı
Besni’de Merinos Haci Mustafa Rabuş Camii ibadete açıldı
Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinin galibi ‘sarı’ liste
Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinin galibi ‘sarı’ liste

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim