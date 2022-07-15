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Milletvekili Aydın’dan 15 Temmuz mesajı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

15 Temmuz 2022 Cuma 10:04
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Milletvekili Aydın’dan 15 Temmuz mesajı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Milletvekili Ahmet Aydın, 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen hain darbe girişiminin istiklalimiz ve istikbalimize karşı yapılan en kanlı operasyonlardan biri olduğunu belirtti.

Aydın, “Hamdolsun, milletimizin cesareti ve göstermiş olduğu müthiş direnişle beraber, liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde düşman defedilmiştir. FETÖ’ye yönelik olarak başlatılan mücadele ve alınan tedbirlerle milli güvenliğimiz iç ve dış tehditlerden arındırılmış, geleceğe daha sağlam adımlarla ve umutla yürüyen bir Türkiye tablosu ortaya çıkmıştır.

251 vatan evladı Şehidimizi bir kez daha rahmet ve şükranla yad ediyoruz. Gazilerimize aileleri ile beraber sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyoruz.

Ülkemiz; bölgesinde ve dünyada her daim söz söylemeye devam edecek, masum ve mazlum milletlerin de her zaman umudu olacaktır. Bizi içimizden çökertmek isteyenlere asla fırsat vermeyecek, her türlü fitneye ve ifsada karşı da toplum ve fertler olarak müteyakkız olacağız. Bu vesileyle, dünyada eşi ve benzeri olmayan bir destan yazan milletimizin 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü’nü tebrik ediyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, gazilerimize ve yakınlarına esenlikler diliyorum” dedi.

Kaynak: iha
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