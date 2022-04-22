Milletvekili Aydın, 23 Nisan Çocuk Bayramını kutladı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Milletvekili Ahmet Aydın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 102. yılını, ulusal egemenliğin kabulünü ve tüm dünya çocuklarının çocuk bayramını her yıl olduğu gibi bu yıl da yine çok büyük bir gurur ve heyecanla kutladıklarını söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kudretini ve gücünü milletten aldığını dile getirdiğini söyleyen Milletvekili Aydın, “Milli iradenin üstünlüğünü, hiçbir vesayet ve zorbalık kabul etmeden bugün olduğu gibi yarın da uygulamaya devam edecektir. Cumhuriyetimizin milli egemenlik ilkeleri çerçevesinde barış, huzur ve güvenlik içinde yaşaması, gelişmesi, çağdaşlaşması ve demokratikleşmesi için gerekli ortamın oluşmasında ve bu değerlerin sağlam temeller üzerinde yerleşmesinde kuşkusuz Türkiye Büyük Millet Meclisi en önemli noktada yer almaktadır. Bunun için özellikle son yıllarda atılan adımlarla, milli birlik ve kardeşlik duygusuyla hareket ederek yarınlarımıza, geleceğimize yön verecek olan sevgili çocuklarımıza çok daha güzel bir Türkiye bırakmak için azim ve kararlılıkla mücadele etmekteyiz. Tüm Türkiye’nin, Adıyamanlı hemşerilerimin ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu duygu ve düşüncelerle tebrik ediyorum. Bu güzel armağanın, çocuklarımız için barışın, sevginin ve kardeşliğin anlam kazandığı bir Türkiye’ye vesile olması dileğiyle hepsinin gözlerinden öpüyorum” ifadelerini kullandı.

iha