Merinos’tan eğitime ve spora önemli destek

Adıyaman’ın Besni Kaymakamlığı ile Merinos A.Ş arasında öğrencilere yönelik kültür sanat spor faaliyetleri ve mesleki teknik kurslara ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve öğrencilerin akademik çalışmalarının yanında sportif faaliyetlerde de yer almaları hedeflendi.

Yapılan protokol çerçevesinde, merkezi sınavlara hazırlanan öğrencilerin ihtiyaç duyduğu yardımcı kaynaklar ve deneme sınavları Merinos A.Ş tarafından hazırlanacak ve yine öğrencilerin spor etkinlikleri başta olmak üzere kültürel sosyal alanlarda gereksinim duydukları malzemeler temin edilecek.

Ali Erdemoğlu nezdinde Merinos A.Ş’ye verdikleri büyük destek dolayısıyla çok teşekkür ettiğini söyleyen Besni Kaymakamı Çağlar Partal, “Öğrencilerimizin merkezi sınavlarda başarılı olmaları, iyi okulları kazanmaları için sürekli çalışma içindeyiz. Bu protokolle sağlanacak kaynaklar da güç kazandıracaktır. Akademik başarı yanında öğrencilerimizin kültürel sosyal sportif faaliyetlerde de bulunmalarını arzu ediyoruz. Her bir öğrencimizin Besni’deki okullardan bilgi birikimi alarak belli bir düzeyi yakalamış kültürel sosyal konularla ilgili ve de en az bir spor branşı ile ilgilenir halde mezun olmasını amaçlıyoruz. Besni de eğitim ve spor tesisleri anlamında şanslı durumdayız iyi bir fiziki alt yapıya sahibiz. Bu protokol sayesinde de bu tesislerimizde öğrencilerimizin kullanacağı spor malzemelerini ciddi oranda almış olacağız. Önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde bu protokolün meyvelerini özellikle sportif alanlarda öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası karşılaşmalarda alacakları dereceler ile toplamış olacağız” diye konuştu.

iha