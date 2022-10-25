İtfaiye ekiplerinin dikkati ikametti kül olmaktan kurtardı

Adıyaman’da, bir ikamette çıkan yangından yükselen dumanları fark eden itfaiye ekiplerinin olaya ihbar düşmeden müdahale etmesi ikameti kül olmaktan kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Malazgirt Mahallesi Adıyaman İtfaiye Müdürlüğü yakınlarındaki 2301 Sokak içerisinde bulunan 3 katlı bir binanın 2. katında ikamet eden K.G’ye ait ikamette yangın meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangından yükselen dumanları gören İl İtfaiye Müdürlüğü bahçesindeki itfaiye erleri durumu fark ederek hızlı bir şekilde olay yerine geldi. Burada alevlere kısa sürede müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Yangın yerine gelen İtfaiye Müdürü Ali Doğan’da, yangın yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

iha