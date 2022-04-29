İkra Koleji öğrencileri zimem defterini satın aldı

Adıyaman İkra Koleji öğrencileri harçlıkları ile bir bakkaldaki zimem defterini satın alarak borçları kapattı.

İkra Kolejinin ‘Değerler Eğitimi Zümresi’ öğrencileri harçlıklarından biriktirerek topladıkları paralar ile ‘veren el alan elden üstündür’ diyerek ihtiyaç sahibi ailelerin Zimem defterini satın alarak borçlarını kapattı.

Değerler eğitimi dersinde aldıkları eğitim doğrultusunda Ramazan ayı boyunca harçlıklarından artırdıkları paraları biriktirerek ihtiyaç sahibi ailelerin zimem defterindeki borçları kapatan öğrenciler örnek bir davranış sergiledi.

Öğretmenleri eşliğinde mahalle bakkalına giden öğrencilerin yardımseverlik adına örnek teşkil edecek bir etkinliğe imza attı.

Özel İkra Koleji Kurucu Müdürü Süleyman Toprak, öğrencilerin örnek teşkil eden geleneksel bir yardım eylemini yaşatmalarından ötürü mutlu olduklarını belireterek, İkra Kolejinin sadece ders eğitimi veren bir eğitim kurumu olmadığını ve öğrencileri her alanda hayata hazırladıklarını söyledi.

iha