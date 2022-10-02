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Hafif ticari araçlar çarpıştı: 2yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

02 Ekim 2022 Pazar 15:21
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Hafif ticari araçlar çarpıştı: 2yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Ali Tümay idaresindeki 02 ACC 905 plakalı hafif ticari araç ile karşı istikametten gelen Mustafa İnce idaresindeki 34 BL 3402 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda yolcu olarak bulunan Ramazan Şahin ile Mehmet Çevik yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
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