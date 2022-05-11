Emlak ve ÇTV’nin ilk taksiti için son tarih 31 Mayıs

Adıyaman Belediyesi, emlak vergisi ile çevre ve temizlik vergisinin 2022 yılı ilk taksiti için son ödeme tarihinin 31 Mayıs olduğunu duyurdu.

Adıyaman Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, 2022 yılı emlak vergisi ile çevre temizlik vergisinin 2022 yılı ilk taksitinin son ödeme tarihi konusunda vatandaşları uyardı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Her yıl yılda iki taksit şeklinde ödenen emlak vergisi ile çevre temizlik vergilerinin bu yılın ilk taksiti için son ödeme tarihi 31 Mayıs Salı günü olup, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için borçlarını ödemeleri önemle rica olunur” ifadeleri kullanıldı.

iha