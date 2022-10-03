Çat Barajı tünel inşaatı yeniden başladı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde bulunan Çat Barajı’ndan Çelikhan Ovasını sulayacak olan sulama tüneli inşaatı yeniden başladı.

Yapımına 2016 yılında başlanan, Çat Barajı Çelikhan Ovası sulama tünelinin inşaat çalışmaları tekrardan başladı. Önceki yıllarda 680 metrelik kısmı tamamlanan ve yüklenici firmanın iş bırakmasıyla yarım kalan tünel inşaatının kalan 170 metrelik kısmı için tünel palyesi ve enjeksiyon yapılmasıyla çalışmalar yeniden başladı.

Çalışmaların tekrar başlamasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, bundan sonraki süreçte yetkililerin çalışmaları yakından takip ederek sulama projesinin en kısa sürede tamamlanmasını ve Çelikhan ovasının sulama sorununun çözülmesini istediklerini ifade etti.

iha