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Başkan Uslu: “Gençlerimizi ASGEM ile iş sahibi yapıyoruz”

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneğine yaptığı ziyarette, yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

03 Ocak 2022 Pazartesi 11:55
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Başkan Uslu: “Gençlerimizi ASGEM ile iş sahibi yapıyoruz”

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneğine yaptığı ziyarette, yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği Başkanı Metin Harıkçı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

İnternet medyasının gelişen çağla birlikte daha önem kazandığını dile getiren ATSO Başkanı Mustafa Uslu; “Günümüzde, internet giderek daha fazla önem kazanmakta ve artık insanlar birçok haberi internet üzerinden öğrenmektedir. İlimizde de faaliyette olan internet siteleri üzerinden ilimizde olan bitenlerden haberdar olmaktayız. Her geçen gün artan internet sitelerine bağlı olarak internet medyasını bir çatı altında toparlanması kaçınılmazdı. Uzun yıllardır basın sektöründe hizmet veren Metin Harıkçı kardeşimizin başkanlığında kurulan Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği ilimizdeki büyük bir boşluğu doldurmuştur. Sizlere dernek çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezi’nin kalifiye eleman ihtiyacını karşıladığına dikkat çeken Uslu; “Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezi sanayi sektörünün en büyük sorunlarının başında olan kalifiye eleman sorununa çözüm buluyor. ASGEM için ‘İlimizin yüz akı’ diyorum. Çünkü bu kurumumuz gelecekte adından söz ettiren işler yaparak istihdamı, gençlerin iş sahibi olmasını sağlayacaktır. Pandemi döneminde ASGEM’i devreye aldık. Bu kurum bizim koordinasyonumuzda çalışmalarını sürdürmekte. İpekyolu Kalkınma Ajansı güdümlü projesiyle Adıyaman Valiliği, Belediye, Üniversite, Odamız ve OSB Başkanlığının ortaklığında kurularak ATSO’nun koordinasyonunda hayata geçirilen ASGEM, toplam 4.700 metrekare kapalı alana sahip olup, 7 milyon TL proje bedeliyle kuruldu. Konfeksiyon, muhasebe, mobilya, aşçılık ve garsonluk, kaynak alanlarında kurslarımız devam etmektedir. Özellikle konfeksiyon alanında yetiştirdiğimiz gençlerimizi sanayicilerimizin emrine sunduk. Bugüne kadar 202 mezun verdik. 172 gencimizin istihdam edilmelerine vesile olduk. Ayrıca kaynak, mobilya, muhasebe, aşçılık kursumuz devam etmektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından gerçekleştirilen ve bankalar aracılığıyla kullandırılan “Nefes Kredisi” kapsamında 2020 ve 2021 yılında 8 milyon TL, 2021 yılında ise 15 milyon 800 bin TL toplam 24 milyon TL kaynakla üyelerimizin pandemi sürecinde finansmana erişmesine katkıda bulunduk” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği Başkanı Metin Harıkçı; “Dünya geneli olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Korona Virüs nedeniyle en çok etkilenen sektörlerin başında iş dünyası yer alıyor. İlimizdeki yatırımcılarımızın 2022 yılında bol kazançlar elde etmesi en büyük dileğimizdir. Çünkü organize sanayi bölgesinde ve diğer bölgelerde faaliyette bulunan fabrikalar sayesinde binlerce vatandaşımız evine ekmek götürmektedir. Yatırımcı kazanırsa, ayakta durursa bir o kadar insanımız iş imkanı bulur. Bu vesileyle bugün derneğimize nezaket ziyaretinde bulunan Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu’ya şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: iha
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