Galeriler Yazarlar
Adıyaman 22
kapalı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.419,23
ALTIN
901,82
DOLAR
15,48
STERLİN
19,04
EURO
16,12

Başkan Kılınç, hemşirelerin Gününü kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Hemşireler Günü dolayısıyla hastanelere yaptığı ziyarette hemşirelerin gününü tebrik etti.

15 Mayıs 2022 Pazar 14:54
3 Okunma
Başkan Kılınç, hemşirelerin Gününü kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Hemşireler Günü dolayısıyla hastanelere yaptığı ziyarette hemşirelerin gününü tebrik etti.

Hemşireler Günü dolayısıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yaptığı ziyarette hemşirelerle bir araya gelen Başkan Kılınç, özellikle pandemi sürecinde kahramanca mücadele eden sağlık çalışanlarından olan hemşirelerin gününü kutladı.

Burada yaptığı ziyarette hemşirelere çiçek takdim eden Başkan Kılınç, görevi başındaki sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi.

Başkan Kılınç, “Sağlık hizmetlerinde her zaman ön saflarda yer alan sevgi, şefkat ve hoşgörünün simgesi haline gelen tüm hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Gününü kutladık. Büyük bir fedakarlık ortaya koyan hemşirelerimize bundan sonraki yaşamlarında da başarılar ve kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aracın alt kısmına sıkışan kediyi itfaiye çıkarttı
Aracın alt kısmına sıkışan kediyi itfaiye çıkarttı
Adıyaman Belediyesi siber güvenlik ısı haritası hazırlıyor
Adıyaman Belediyesi siber güvenlik ısı haritası hazırlıyor
Çiftçilere süt sağma makinesi dağıtıldı
Çiftçilere süt sağma makinesi dağıtıldı
Kahta’da 10 televizyon çalan hırsız yakalandı
Kahta’da 10 televizyon çalan hırsız yakalandı
Çocuk evlerinde akıl ve zeka oyunlarının tanıtımı yapıldı
Çocuk evlerinde akıl ve zeka oyunlarının tanıtımı yapıldı
Alacak verecek kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Alacak verecek kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Kanser hastası özel harekat polisi hayatını kaybetti
Kanser hastası özel harekat polisi hayatını kaybetti
Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor
Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor
6. Gıda- Tarım ve Hayvancılık Fuarı yoğun ilgi görüyor
6. Gıda- Tarım ve Hayvancılık Fuarı yoğun ilgi görüyor
Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Engelsiz yaşam merkezinde bahar şenliği
Engelsiz yaşam merkezinde bahar şenliği
Adıyaman’da Vakıflar Haftası kutlanıyor
Adıyaman’da Vakıflar Haftası kutlanıyor
Başkan Işıldak: “İntiharla Mücadele Eylem Planı ilan edilmeli”
Başkan Işıldak: “İntiharla Mücadele Eylem Planı ilan edilmeli”
Engelliler ADYÜ’ye iz bıraktı
Engelliler ADYÜ’ye iz bıraktı
Öğrenciler hem kitap okuyor hem kültür öğreniyor
Öğrenciler hem kitap okuyor hem kültür öğreniyor
Dağ keçileri tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı
Dağ keçileri tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı
Adıyaman’da yaralı köpek tedavi altına alındı
Adıyaman’da yaralı köpek tedavi altına alındı
Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Vali Çuhadar jandarma ve emniyet personellerini ödüllendirdi
Vali Çuhadar jandarma ve emniyet personellerini ödüllendirdi
Lise öğrencileri, üniversiteyi gezerek tanıdı
Lise öğrencileri, üniversiteyi gezerek tanıdı
Minik öğrencilere trafik eğitimi verildi
Minik öğrencilere trafik eğitimi verildi
Kahta’da Bilim Şenliği düzenlendi
Kahta’da Bilim Şenliği düzenlendi
Polisler, tedavi gören kazazedeye kask hediye etti
Polisler, tedavi gören kazazedeye kask hediye etti
“Aydınlık Yarınlara” kitap okuma yarışmasının ödül töreni düzenlendi
“Aydınlık Yarınlara” kitap okuma yarışmasının ödül töreni düzenlendi
Başkan Kılınç’tan Engelliler Haftası mesajı
Başkan Kılınç’tan Engelliler Haftası mesajı
Emlak ve ÇTV’nin ilk taksiti için son tarih 31 Mayıs
Emlak ve ÇTV’nin ilk taksiti için son tarih 31 Mayıs
Üniversite bünyesindeki 9 binaya erişilebilirlik belgesi verildi
Üniversite bünyesindeki 9 binaya erişilebilirlik belgesi verildi
ADYÜ İnovatif Proje Pazarı düzenlendi
ADYÜ İnovatif Proje Pazarı düzenlendi
Jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi
Jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim