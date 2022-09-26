Babasını ve abisini bıçakladı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde aile içinde çıkan bıçaklı kavgada, bir kişi babasını ve abisini bıçakla yaraladı.

Olay, Kahta ilçesi Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Ü. (35) isimli şahıs, babasından para istedi. Oğlunun madde bağımlısı olduğunu iddia eden baba Mehmet Can Ü. (77) para vermeyi red etti. Bunun üzerine tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşünce, Burak Ü., önce babasını sonrada abisi Şefik Ü.’yü (48) bıçakla yaraladı. Olayın şüphelisi olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan Burak Ü. ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

iha