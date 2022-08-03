ASGEM’de elektrik ve mobilya kursu açıldı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nın koordinasyonunda hayata geçirilen Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezi (ASGEM), faaliyetlerine hız verdi.

Sanayi sektörünün en büyük sorunlarının başında olan kalifiye eleman sorununa, Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkeziyle çözüm bulunuyor. Adıyaman sanayisinin ihtiyacı olan kalifiye eleman yetiştirerek ilde büyük bir boşluğu dolduran ASGEM’de konfeksiyon kursundan sonra sanayicilerin talepleriyle ön plana çıkan mobilya ve elektrik bölümünde kurslara başlandı.

ASGEM’de kursiyerler aldıkları teorik ve pratik eğitimlerle iş garantili eğitimler alarak kurs sonrası ‘Ben nerede çalışacağım’ kaygısı taşımadan istihdam edilerek işbaşı yapabiliyor.

Elektrikte 20, mobilyada 20, tekstilde 30 ve gastronomide 27 olmak üzere toplam 97 öğrenci mesleki eğitim alıyor.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, “İlimizde kalifiye eleman noktasında büyük bir boşluğu dolduran Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezimizde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu noktada yoğun şekilde sürdürdüğümüz konfeksiyon kursumuzdan sonra saha çalışmamız sonrasında sektörlerin ihtiyaçlarını belirleyerek mobilya ve elektrik alanlarına eğitimlere başladık. Eğitimlerimiz 3,5 ay sürecek. Merkezimizde istihdam garantili eğitimler veriyoruz. Kursiyerlerimiz burada aldıkları eğitimlerle rahatlıkla iş bulabileceklerdir. Eğitimler noktasında sadece tekstil ve konfeksiyon sektörüyle yetinmeyeceğiz demiştik. Şu an 3. ve 4. sektörlerde eğitimlere başladık. Bizim hedefimiz Adıyaman’da üretim yapan A’dan Z’ye, sektör ayrımı yapmaksızın, kimin ne ihtiyacı var ise işi bilen insanları yetiştirip işverenin bu ihtiyacını karşılayarak, istihdama katkı sağlamaktır. Bizlere destek olan Valimiz Mahmut Çuhadar olmak üzere proje ortaklarımıza ve destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

iha