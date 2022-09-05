Adıyaman’da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Erdal A., idaresindeki 02 ABS 939 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Erdal A., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan kaza sonrası olay yerine gelen trafik polis ekipleri ise kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

iha