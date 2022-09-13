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Adıyaman’da Ahilik Haftası kutlandı

Adıyaman’da 35. Ahilik Haftası kutlamalarında renkli görüntülere sahne oldu.

13 Eylül 2022 Salı 13:15
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Adıyaman’da Ahilik Haftası kutlandı

Adıyaman’da 35. Ahilik Haftası kutlamalarında renkli görüntülere sahne oldu.

Adıyaman Ticaret İl Müdürlüğü ile Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği 35. Ahilik Haftası kutlama programı Oturakçı Pazarındaki Tuz hanında gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay yaptı.

Ziya Duranay konuşmasında, “Bu coğrafyadaki bin yıllık tarihimizin en önemli taşlarından birisi Ahi Evran öncülüğünde kurulan ahiliktir. Bizim camiamızın köküdür. Dünyada ki ilk meslek örgütüdür. Tüccarların, sanayicilerin de meslek örgütlenmesidir. Bu çerçevede hala bütün dünyada özel sektörün çatısını oluşturan oda sistemi, esnaf sistemi 900 yıl önce bizim attığımız ahilik ve loncalık sisteminin kopyasıdır” dedi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise konuşmasında, Ahiliğin bir yazıt olduğunu kaydederek, “Ahilik, eşrefi mahlukatla olma yolunda ciddi bir adımdır. Sadece esnaflar için değil tüm insanlık için geçerli olan bir yazıttır. Toplumu ayakta tutan en önemli müesseselerden birisidir” diye konuştu.

Vali Mahmut Çuhadar ise, Ahilik kültürünün nesilden nesile taşınması gerektiğini vurgulayarak, “Ahilik adam olmaktır. Ahilik müessesesiyle bu ülke İslamlaşmış ve Türkleşmiştir. Sadece kılıçla hiçbir yeri fetih edemezsiniz. Fetih etseniz bile geri sonuç alamazsınız. Ahilik müessesi kurulan ocaklarla, kurulan nizamlarla bu güne kadar devam etmiş. Memleketin yurdumuzun çimentosu olmuştur. Ancak günümüzde öyle mi? Bu değerlerimizi gelecek nesillere aktarmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrasında yılın ahisi fırıncı ustası Abdurrahman Sevim, yılın kalfası otomobil elektro mekanik Ahmet Hakan Bağcı, yılın çırağı otomotiv gövde Şevket Efe Aksoy’a plaket ve hediyeleri takdim edildi.

Adıyaman Gölge Sanatları Tiyatro Grubu, şet kuşanma törenini temsili olarak sahneledi. Halk Eğitim Merkezi halkoyunları ekibi folklor gösterisi sundu. Daha sonra Müftü Mehmet Taştan tarafından mezat açılış duası yapılarak mezat açıldı. Daha sonra misafirlere pilav ikramında bulunuldu.

Kaynak: iha
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