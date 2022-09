Adıyaman’da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın aziz milletimiz için bir vatan haline dönüşmesi, uğruna en değerli varlığını ortaya koyarak fedakarlığın zirvesine ulaşan ve bu özverinin nişanını bedeninde gururla taşıyan, destansı tarihimizin yaşayan abideleri olan kahraman gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü Adıyaman’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü, Adıyaman Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasına müteakip, Atatürk Anıtına çelenk konulması ile başladı.

Adıyaman Hükümet Konağı önünde düzenlenen “Gaziler Günü” törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Milletvekili Halil İbrahim Fırat, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Ahmet Okutan, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Çelenk töreni sonrası Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet şehitliği ziyaret edip karanfil bıraktı. Şehitlik ziyaretinde İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından vatan uğruna can veren kahraman şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Şehitlik ziyaretinin ardından 19 Eylül Gaziler Günü programı Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, öğrenciler tarafından şiirler okunurken, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Ahmet Okutan’da 1974 Kıbrıs Barış Harekatı anılarını anlatarak, kahramanlık şiirlerini okudu.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş yaptı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, “ Ülke olarak stratejik bir konumdayız. Emperyalistlerin bu ülke üzerindeki emelleri hiçbir zaman bitmedi. Çağlar geçse bile bu bitmeyecek. Şu anda ülkemizin doğusunda, batısında, kuzeyinde ve güneyinde bunları görüyoruz. Savunma sanayi anlamında şu anda iyi bir noktadayız. Çok şükür şu anda savunma sanayisinde İHA’ları ile SİHA’ları ile insansız uçakları ile muhteşem bir yerdeyiz. Bunu sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Emperyalistler hiçbir zaman bu ülkenin kendi kendine yetmesine izin vermedi. Bu müstesna günde bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum” dedi.

2007 yılında şehadete erişen Dağlıca Şehitlerine ithafen kendi yazdığı bir şiirle konuşmasına başlayan Vali Mahmut Çuhadar ise, “Bizlere şefaatçi olacak olanlar şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Bu vatan kolay kurulmadı ve kolay kurtulmadı. Sahip çıkanı olduğu sürece ve bayrağı elinde tutanı olduğu sürece de bu vatanı ve bu milleti bölmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Çünkü biz Asker bir milletiz. Biz cepheye evladını gönderirken kınalayan ‘ Ya Şehit Ol Ya Gazi’ diyen anaların yetiştirdiği bir milletiz. Bu vatanın tapusu ve bu vatanın anahtarını elinde tutan şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Biz vatandaşına hizmetkar olmuş bir devletiz. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz başımızın tacı, boynumuzun borcudur. Her daim onların emrindeyiz, emrinde olmaya da devam edeceğiz. Devletimizin kuruluş nizamı da böyledir. 1071’de Sultan Alparslan bu güzel memleketi bize yurt bıraktığında ögün den bugüne batının bize ihaneti ve bakışı hiç değişmemiştir. Bundan dolayı biz millet olarak tek yumruk olmalıyız. Bu millet tek yumruk olmayı 2 bin yıldır başardı. Bundan sonra da başarmaya devam edecektir. Bizi hiçbir güç bölemeyecektir. Kahraman şehitlerimizin kıymetli aileleri ile gazilerimiz ve yakınları için güzel bir bina inşa ettik. Binamız her türlü sosyal donatıya sahip olup, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin ve yakınlarının her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde dizayn edilecektir. Şu anda binamız bitmek üzeredir. Binamızın adı da Şehit Yakınları ve Gaziler Evidir. Rabbimizin bizlere emri nedir? Bir işi bitirdiğinizde diğer işe başlayın buyurmaktadır. Bizde bu emre itaat ederek şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için yaptırdığımız o binayı bitirdik. Şimdi de rahmeti rahmana kavuşan şehitlerimiz için güzel bir şehitlik kazandıracağız. Bu projenin içinde şehitlerimize yakışan bir müzede olacak. Bunun projesini hazırladık. En kısa sürede bu projeyi de bitireceğiz Allah izniyle” dedi.

Vali Mahmut Çuhadar’ın konuşmasının ardından Adıyaman Şehitliği projesinin sunumu yapıldı.

Program sonrası, Vali Mahmut Çuhadar ve il protokolü şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen öğle yemeğinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

