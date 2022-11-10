Adıyaman Üniversitesinde anma programı düzenledi

10 Kasım Atatürk’ü anma programı, çelenklerin anıta sunulması, 2 dakikalık Saygı Duruşu, sirenlerin çalması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Saat 09:05’de sirenlerin çalması ile şanlı bayrağımız yarıya indirildi.Adıyaman Hükümet Konağı önündeki çelenk töreni sonrası 10 Kasım Atatürk’ü anma programı Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda devam etti.

Adıyaman Üniversitesindeki programda Adıyaman Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörü Doç. Dr. Türker Barış Bulduk tarafından “Askeri ve Siyasi Yönleriyle Mustafa Kemal Atatürk” konulu bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı akademisyenleri tarafından hazırlanan müzik dinletisinin sunumu yapıldı.

Program sonunda Vali Vekili İhsan Maskar ve il protokolü tarafından müzik dinletisini hazırlayıp sunan akademisyenlere teşekkür belgeleri verildi.



Kaynak:PHA