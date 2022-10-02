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2. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı açılış töreni yapıldı

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) tarafından organize edilen, 2. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayının açılış töreni gerçekleştirildi.

02 Ekim 2022 Pazar 15:26
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2. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı açılış töreni yapıldı

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) tarafından organize edilen, 2. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayının açılış töreni gerçekleştirildi.

ADYÜ tarafından organize edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Üniversitesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen çalıştay ADYÜ Rektörlük Konferans Salonunda yapıldı. Açılış törenine Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı, GAP İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral, sanatçılar, kurum müdürleri, STK temsilcileri, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın akabinde ADYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Alagöz’ün yaptığı açılış konuşması ile başladı. Prof. Dr. Alagöz 2. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayının Adıyaman’da gerçekleştirilecek olmasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirirdi. GAP idaresi Başkanı Dr. Hasan Maral ise, 2. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayının sanatçılar, akademisyenler, öğrenciler ve farklı kültürel toplulukların bir araya gelmesiyle birlikte Adıyaman’ı saygın sergiler ve sanat platformlarında daha iyi konumlandıracağı inancında olduğunun altını çizdi. Konuşmasında insanı insan yapan değerlerden birinin de sanat olduğuna vurgu yapan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 2. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayını bu açıdan çok önemsediğini söyledi. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ise, “2. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayına ülkemizin farklı üniversitelerinde çalışan ve sanata yön vermiş olan birbirinden değerli 64 akademisyen farklı branşlarda sanat uzmanları ile uluslararası 11 sanatçı olmak üzere toplamda 75 sanatçı, sanat yazarı, eleştirmen ve küratör davet edilmiştir. Çalıştay süresince değerli katılımcılarımızın Perre Antik Kent’te çağdaş sanat üretimleri, paneller, atölyeler, video gösterimleri, konserler ve sergiler gibi farklı sanat alanlarında üretme ve sanatsal bilgi aktarma çabalarına tanıklık edeceğiz. Çalıştayımızın sanatçılarımıza ilham olması, kadim bir tarihe ve zengin bir kültüre sahip Adıyaman’ımızı tanımaları amacıyla 2 Ekim Pazar günü gezi programı ile başlayacak olup,3-7 Ekim tarihleri arasında ise Perre Antik Kent’te çeşitli paneller ve sanatsal etkinlikler ile devam edecektir. Bu çalıştayın üniversitemiz, ilimiz ve ülkemize yaraşır bir şekilde tamamlanmasını dilerken, tüm katılımcılara, sponsorlarımıza ve akademisyen hocalarımıza teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise sanatın insan için önemine vurgu yaparken, “Bu güzel etkinliğin ilimizde gerçekleştirilmesinin mutluluğunu yaşarken, bilim ve sanat alanında yapmış olduğu katkı ve projelerden ötürü Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut hocamıza teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 2. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı tanıtım videosunun gösterimi ile devam eden açılış programı, Başkent Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Özlem Er Civelek ve Piyano Sanatçısı Çiğdem Çilesiz’in icra ettikleri müzik dinletisi ile son buldu. Sanatçılara dinleti sonrası Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut tarafından çiçek ve teşekkür belgesi verildi. 1-8 Ekim tarihleri arasında Adıyaman Perre Antik Kent alanında başlayacak olan çalıştayın genel koordinatörlüğünü Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Nurullah Atalay ile Öğr. Gör. Büşra Kuruçay yapacak. “Mavi, sarı, az yeşil” temasıyla renklerin armonisinde bir buluşma gerçekleştirmeyi planlayan çalıştay, ulusal ve uluslararası 65 davetli sanatçının katılımı ile kültürlerarası diyalog zemini oluşturularak kadim coğrafyanın renklerini bir araya getirecek.

Etkinliklerle ilgili konuşan Çalıştay Genel Koordinatörleri Dr. Öğr. Üyesi Nurullah Atalay ve Öğr. Gör. Büşra Kuruçay, 7 gün sürecek olan çalıştayın sanatsal ve bilimsel faaliyetleri kapsadığını, çalıştay bünyesinde resim, heykel, seramik, grafik, baskı resim, video sanatı ve disiplinler arası sanat alanlarında yer alan güncel sanat ürünlerine yer verileceğini belirtti.

Kaynak: iha
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