6 Katlı binadan atlayarak canına kıydı

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi eski Zey Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın tepesine çıkan Osman İnanır (29), henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı kendisini aşağıya attı. 6 Katlı binanın tepesinden kendisini aşağıya atan Osman İnanır’ı kaldırımda hareketsiz bir şekilde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Osman İnanır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine daha sonra gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Osman İnanır’ın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.