Adıyaman İl Vaizi Ömer Çataldaş tarafından kaleme alınan iki önemli eser yayımlanarak okuyucuların ilgisine sunuldu. İlk eser olan 'İlim, İrfân ve Cihâd Yolunda Bir Süvari Şeyh Yûsuf'ül-Karadâvî' adlı çalışmada, İslam dünyasının önde gelen âlimlerinden Şeyh Yûsuf el-Karadâvî'nin hayatı, şahsiyet özellikleri, yazma üslubu, akidesi, tasavvufa bakışı ile birlikte İslam âleminden 25 âlim ve mütefekkirin kendisi hakkındaki değerlendirmeleri ele alınıyor.

İkinci eser olan 'Fesabrün Cemîl: Tevhîd Elçileri Peygamberlerin İmtihanı' adlı çalışmada ise Kur'an-ı Kerîm'de ismen zikredilen ilk peygamber Hz. Âdem'den son peygamber Hz. Muhammed'e (s.a.s.) kadar peygamberlerin karşılaştıkları imtihanlar, bu imtihanlardan çıkarılan dersler ve ibretler konu ediliyor.

Eserlerin yayımlanmasının ardından Adıyaman İl Vaizi Ömer Çataldaş, Adıyaman İl Müftülüğü'nü ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Çataldaş, kaleme aldığı eserleri Adıyaman İl Müftülüğü İl Müftüsü ve kurum personeline takdim ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı, ilmi ve kültürel çalışmalara katkı sunan eserlerin önemine dikkat çekerek Ömer Çataldaş'ı tebrik etti ve çalışmalarının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Kaynak : PERRE