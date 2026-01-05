Adıyaman İl Özel İdaresi'nin il genelinde yürüttüğü yatırım ve projeler ile kırsal kesime yönelik alt ve üstyapı hizmetleri, haftalık değerlendirme toplantısında kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş ile ilgili birim müdürleri katıldı. Toplantıda, kırsal alanlarda sürdürülen alt ve üstyapı çalışmaları, yol bakım ve onarım faaliyetleri, yatırımların mevcut durumu, bugüne kadar yapılan çalışmalar ile devam eden projeler ele alındı. Ayrıca, önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımlar üzerinde duruldu.

Kırsal kesime yönelik hizmetlerin ihtiyaçlar doğrultusunda ve vatandaş odaklı bir anlayışla yürütüldüğü vurgulanan toplantıda, Adıyaman İl Özel İdaresi'nin il genelinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği ifade edildi. Sosyal alanda ihtiyaç duyulan hizmetlerin daha üst seviyelere taşınması amacıyla yatırımların planlı ve etkin şekilde devam edeceği bildirildi.

