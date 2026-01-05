Olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşılamayan mesire alanlarında yaşayan sokak hayvanları için Perre Offroad Kulübü tarafından besleme çalışması yapıldı. Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken ile Perre Offroad Kulübü Başkanı Emrah Parlar'ın destekleriyle gerçekleştirilen çalışmada, zorlu arazi ve kış koşullarına rağmen offroad araçlarıyla bölgelere ulaşıldı. Kulüp üyeleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama ve yem bıraktı.

Zorlu arazi ve kış koşullarına rağmen Offroad araçlarıyla bölgelere ulaşan Perre Offroad Kulübü üyeleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama ve yem bırakarak önemli bir sosyal sorumluluk görevini yerine getirdi. Doğaya ve canlılara karşı duyarlılığı ilke edinen kulüp, özellikle kar ve tipi nedeniyle erişimin mümkün olmadığı alanlarda çalışmalarını sürdürdü.

Çalışma ile ilgili açıklamada bulunan Perre Offroad Kulübü başkanı Emrah Parlar, sokak hayvanlarının yaşam hakkına dikkat çekerek bu tür faaliyetlerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Perre Offroad Kulübü'nün, doğa sporlarının yanı sıra toplumsal duyarlılık ve yardımlaşma faaliyetleriyle de çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

