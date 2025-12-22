Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Fatih Mahallesi Muhtarı Lütfü Özkan ile birlikte, hayırsever Hacı Ömer Turan tarafından mahalleye kazandırılan taziye evinde incelemelerde bulundu. Belediye tarafından iç tefrişatı ve laboratuvar düzenlemesi yapılan taziye evi, tamamlanarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Başkan Tutdere, acının paylaşıldığı, dayanışmanın güçlendiği bu tür mekânların toplumsal birlik açısından büyük önem taşıdığını belirterek, taziye evinin Fatih Mahallesi'ne hayırlı olmasını diledi. Tutdere, katkılarından dolayı hayırsever Hacı Ömer Turan'a teşekkür etti.

Mahalle Muhtarı Lütfü Özkan da, taziye evinin mahalle için önemli bir ihtiyaç olduğunu ifade ederek, destek veren hayırseverlere ve belediyeye teşekkür etti.

Taziye evinin, mahallede sosyal dayanışmayı artırması ve vatandaşlara daha sağlıklı koşullarda hizmet vermesi hedefleniyor.

