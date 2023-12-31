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2023'ün bitmesine saatler kala, 2024'ü karşılamaya hazırlanan Adıyamanlılar herhangi bir olumsuzluk yaşamasın diye Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tedbirler alındı. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın yeni yılı huzur ve güven içinde karşılaması için tüm ekiplerimiz ile görevimizin başındayız." ifadeleri kullanıldı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından yılbaşı gecesi için alınacak tedbirlerin planlaması yapıldı.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, önceki gün İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yaklaşan yeni yıl dolayısıyla yılbaşı gecesi herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması amacıyla alınan güvenlik tedbirleri ile ilgili İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren’den bilgi almıştı.

Adıyaman’da yılbaşı gecesi, 18 uygulama noktasında 20 ekip ve 150 polis memurunun görev alacağı bildirildi.

Kaynak : PHA