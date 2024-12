Asgari ücret artışının ardından vatandaşların alışverişte olumsuz etkilenmemesi ve piyasa düzeninin korunması amacıyla yapılan denetimlerde, haksız kazanç sağlanmasının önüne geçilmesi hedeflendiği ifade edildi. Denetimlerin 2025 yılı boyunca artırılarak devam edeceği bildirildi.

Marketlerde yüzlerce ürün incelendi

Zabıta Müdürü Şeyho Coşkun’un da katılımıyla kent merkezindeki çok sayıda markette yüzlerce ürün ve etiket titizlikle incelendi. Özellikle gıda, et ve süt ürünleri, sebze-meyve ile bakliyat fiyatlarında asgari ücret artışı öncesi ve sonrası yapılan fiyat değişiklikleri kıyaslandı. Denetimlerde, güncel etiket ve fiyatlar detaylı şekilde kontrol edilerek olası fırsatçılık vakaları tespit edilmeye çalışıldı.

“Fırsatçılığa karşı 24 saat sahadayız”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, deprem sonrası zor günler geçiren Adıyaman halkının ekonomik yükünü artıracak her türlü girişime karşı olduklarını belirtti. Başkan Tutdere,

“Bilindiği gibi deprem nedeniyle halkımız zor bir süreçten geçiyor. Ekonomik şartların zorlanmaması ve vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışlarından etkilenmemesi için zabıta ekiplerimiz gece gündüz sahada. Fırsatçılığa asla prim vermeyeceğiz.” diye konuştu.

“153 ihbar hattımızı arayın”

Başkan Tutdere, vatandaşların mağdur olmaması için her türlü önlemi aldıklarını vurgulayarak şunları ekledi:

“Asgari ücret zammının ardından fiyat artışlarının önüne geçilmesi için hassasiyetle çalışıyoruz. Adıyaman esnafının da bu konuda duyarlı davranacağına inanıyoruz. Ancak vatandaşlarımız, yüksek fiyatlarla karşılaşmaları durumunda 153 ihbar hattımızı arayarak bizlere ulaşabilirler.”



Kaynak : PHA